У ракете, что двигается относительно Земли со скоростью 0,8 с, прошло 2 года. Сколько времени прошло за подсчетами наблюдателя на земле?
Физика
У ракете, что двигается относительно Земли со скоростью 0,8 с, прошло 2 года. Сколько времени прошло за подсчетами наблюдателя на земле?
Ответ(ы):
Гость:
T0=2 года v=0,8c t-? t=t0/корень из 1-v^2/c^2 t=2/корень из 1-(0,8с)^2/с^2 t=3,33
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