У ракете, что двигается относительно Земли со скоростью 0,8 с, прошло 2 года. Сколько времени прошло за подсчетами наблюдателя на земле?

Физика

У ракете, что двигается относительно Земли со скоростью 0,8 с, прошло 2 года. Сколько времени прошло за подсчетами наблюдателя на земле?

Автор: Гость