У рівнобічній трапеції діагональ є бісектрисою гострого кута. Обчисліть периметр трапеції та її середню лінію, якщо її більша основа та бічна сторона дорівнюють відповідно 10 см і 6 см

Алгебра

У рівнобічній трапеції діагональ є бісектрисою гострого кута. Обчисліть периметр трапеції та її середню лінію, якщо її більша основа та бічна сторона дорівнюють відповідно 10 см і 6 см

Автор: Гость