У рівнобічній трапеції діагональ є бісектрисою гострого кута. Обчисліть периметр трапеції та її середню лінію, якщо її більша основа та бічна сторона дорівнюють відповідно 10 см і 6 см

Алгебра
У рівнобічній трапеції діагональ є бісектрисою гострого кута. Обчисліть периметр трапеції та її середню лінію, якщо її більша основа та бічна сторона дорівнюють відповідно 10 см і 6 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как биссектриса совпадает с диагональю, то треугольник, образованный меньшим основанием, боковой стороной и диагональю - равнобедренный, так как накрест лежащие углы равны, значит у этого треугольника боковые стороны равны 6, другая боковая сторона трапеции тоже равна 6, периметр равен 6+6+6+10=28, а средняя линия равна(6+10):2=8
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