У Саша в кармане 7 монет. Каждая либо по 5 рублей, либо по 10 рублей. Сколько всего денег может быть у нее в кармане?
Математика
У Саша в кармане 7 монет. Каждая либо по 5 рублей, либо по 10 рублей. Сколько всего денег может быть у нее в кармане?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если имеется виду выриант сколько может быть больше всего денег в кармане, тогда ответ 70 рублей.
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Помогите пож.та составить предложения по этим схемам чтобы получился рассказ и название рассказу дать.
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