У Саша в кармане 7 монет. Каждая либо по 5 рублей, либо по 10 рублей. Сколько всего денег может быть у нее в кармане?

Математика

У Саша в кармане 7 монет. Каждая либо по 5 рублей, либо по 10 рублей. Сколько всего денег может быть у нее в кармане?

Автор: Гость