У Саши и Даши были две одинаковые прямоугольные карточки. Каждый разрезал свою ка??точку на два прямоугольника. Сумма периметров прямоугольников, которые получились у Саши, равна 30, а у Даши — 36. Чему равен периметр исходной ...

Математика

У Саши и Даши были две одинаковые прямоугольные карточки. Каждый разрезал свою ка??точку на два прямоугольника. Сумма периметров прямоугольников, которые получились у Саши, равна 30, а у Даши — 36. Чему равен периметр исходной карточки? А. 22. Б. 24. В. 28. Г. 33.

Автор: Гость