У Саши и Даши были две одинаковые прямоугольные карточки. Каждый разрезал свою ка??точку на два прямоугольника. Сумма периметров прямоугольников, которые получились у Саши, равна 30, а у Даши — 36. Чему равен периметр исходной ...
Математика
У Саши и Даши были две одинаковые прямоугольные карточки. Каждый разрезал свою ка??точку на два прямоугольника. Сумма периметров прямоугольников, которые получились у Саши, равна 30, а у Даши — 36. Чему равен периметр исходной карточки? А. 22. Б. 24. В. 28. Г. 33.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A.22 система уравнений 4(a+b/2)=30 4(a/2+b)=36 => a+b/2=7.5 a/2+b=9 выделяем b из первого: b/2=7.5-a b=15-2a подставляем во второй: a/2+15-2a=9 a/2-2a=-6 -3a/2=-6 a=4 b=15-8 b=7 2(4+7)=22 периметр исходной карточки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение с изпользование этих примеров. Помогите плизз!!!! Примеры: услышел шор??хи, спелая земляника, встретим настороженно, в напраале...
Русский язык
Образуйте простую и аналитическую превосходную степень от прилагательных(например: добрый – добрейший, самый добрый), если это возможно в литератур...
Математика
Физика
При равноускоренном движении в начальной скоростью 7 м/с тело за 4 секунды прошло 25м . Какой путь тело прошло за третью секунду ?
Математика