У саши на двух лазерных дисках по 24 игры,а у Майры на 19 игр меньше.Сколько всего игр у Майры и Саги на дисках? Прошу пишите без лишних слов

Математика
У саши на двух лазерных дисках по 24 игры,а у Майры на 19 игр меньше.Сколько всего игр у Майры и Саги на дисках? Прошу пишите без лишних слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-19=5(игр у Майры) 24+5=29 игр(у обоих) Ответ:Всего у них 29 игр.
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