У саши на двух лазерных дисках по 24 игры,а у Майры на 19 игр меньше.Сколько всего игр у Майры и Саги на дисках? Прошу пишите без лишних слов

Математика

У саши на двух лазерных дисках по 24 игры,а у Майры на 19 игр меньше.Сколько всего игр у Майры и Саги на дисках? Прошу пишите без лишних слов

Автор: Гость