У Сережи дома часы с боем отбивающие каждый час. Когда Сережа пришел домой из школы угол между стрелками был тупым .Ровно через полчаса часы пробили . в этот момент угол между стрелками стал прямым. В котором часу Се...
У Сережи дома часы с боем отбивающие каждый час. Когда Сережа пришел домой из школы угол между стрелками был тупым .Ровно через полчаса часы пробили . в этот момент угол между стрелками стал прямым. В котором часу Сережа пришел из школы?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Часы пробили, значит минутная стрелка на 12, а часовая на 3, то есть это 15.00 часов. А пол часа назад было 14.30