У Сережи 9 марок. Это в2 раза меньше, чем у Вити, и в 3 раза больше, чем у Саши. Сколько марок у Вити и Саши вместе? Пожалуйста помогите дам 30 баллов. Только правильно пожалуйста незнайке не делайте!
Математика
У Сережи 9 марок. Это в2 раза меньше, чем у Вити, и в 3 раза больше, чем у Саши. Сколько марок у Вити и Саши вместе? Пожалуйста помогите дам 30 баллов. Только правильно пожалуйста незнайке не делайте!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9*2=18 (м.)-у Вити. 2)9:3=3(м.)-у Саши. 3)18+3=21(м.)-у Вити и у Саши вместе. Ответ: 21 марка у Вити и у Саши вместе. Надеюсь помогла
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