У Сережи 9 марок. Это в2 раза меньше, чем у Вити, и в 3 раза больше, чем у Саши. Сколько марок у Вити и Саши вместе? Пожалуйста помогите дам 30 баллов. Только правильно пожалуйста незнайке не делайте!

Математика

У Сережи 9 марок. Это в2 раза меньше, чем у Вити, и в 3 раза больше, чем у Саши. Сколько марок у Вити и Саши вместе? Пожалуйста помогите дам 30 баллов. Только правильно пожалуйста незнайке не делайте!

Автор: Гость