У серой крольчихи 4 крольчих,а у черной-на 2 кролика больше.Сколько кроликов у черн??й крольчихи?Сколько кроликов у этих крольчих? помогите пож с кратким заданием

Математика

У серой крольчихи 4 крольчих,а у черной-на 2 кролика больше.Сколько кроликов у черн??й крольчихи?Сколько кроликов у этих крольчих? помогите пож с кратким заданием

Автор: Гость