У серой крольчихи 4 крольчих,а у черной-на 2 кролика больше.Сколько кроликов у черн??й крольчихи?Сколько кроликов у этих крольчих? помогите пож с кратким заданием
Математика
У серой крольчихи 4 крольчих,а у черной-на 2 кролика больше.Сколько кроликов у черн??й крольчихи?Сколько кроликов у этих крольчих? помогите пож с кратким заданием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+2=6(у церной ) 6+4=10 ( у обоих )
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