У школы росло 24 дерева. Это ели, березы и липы. Берез было в 2 раза больше, чем елей, а лип - в 5 раз больше, чем елей. Сколько деревьев каждого вида росло у школы?

Математика

У школы росло 24 дерева. Это ели, березы и липы. Берез было в 2 раза больше, чем елей, а лип - в 5 раз больше, чем елей. Сколько деревьев каждого вида росло у школы?

Автор: Гость