У школы росло 24 дерева. Это ели, березы и липы. Берез было в 2 раза больше, чем елей, а лип - в 5 раз больше, чем елей. Сколько деревьев каждого вида росло у школы?
Математика
У школы росло 24 дерева. Это ели, березы и липы. Берез было в 2 раза больше, чем елей, а лип - в 5 раз больше, чем елей. Сколько деревьев каждого вида росло у школы?
Ответ(ы):
Гость:
Задача решается уравнением. X-eли, 2x-березы, 5x-липы X+2X+5X=24 8X=24 X=3 это сколько елей 2•3=6 -это березы 5•3=15 это липы
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