У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть - над длинной. Обе пары генов не сцеплены.Охотник купил черную с короткой шерсть ю собаку и хочет быть уверен, что она не несет генов кофейного цве...

У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть - над длинной. Обе пары генов не сцеплены.Охотник купил черную с короткой шерсть ю собаку и хочет быть уверен, что она не несет генов кофейного цвета и длинной шерсти. Какого партнера по фенотипу и генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

ген признак А черный цвет шерсти а кофейный цвет шерсти В короткая шерсть в длинная шерсть ---------------------------------------------------------- РЕШЕНИЕ №1 (если чистопородная) Р ААВВ х аавв G АВ ав F1 АаВв все потомство будет черным с короткой шерстью = 100% №2 (если не чистопородная) Р АаВв х аавв G АВ Ав аВ ав ав F1 АаВв Аавв ааВв аавв чер. кор. чер. длин. кофей.кор. кофей. длин. 25% 25% 25% 25% Для того, чтоб определить чистопородность надо скрещивать с дигомозиготным организмом (аавв), т.е. по обоим рецессивным признакам, если нет расщепления, то это чистая порода (решение № 1), если это не чистая порода, то расщепление (1:1 или 1:1:1:1)