У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть - над длинной. Обе пары генов не сцеплены.Охотник купил черную с короткой шерсть ю собаку и хочет быть уверен, что она не несет генов кофейного цве...

У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть - над длинной. Обе пары генов не сцеплены.Охотник купил черную с короткой шерсть ю собаку и хочет быть уверен, что она не несет генов кофейного цвета и длинной шерсти. Какого партнера по фенотипу и генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ген    признак А      черный цвет шерсти а       кофейный цвет шерсти В       короткая шерсть в       длинная шерсть ---------------------------------------------------------- РЕШЕНИЕ №1 (если чистопородная) Р     ААВВ        х         аавв G       АВ                       ав F1                АаВв                    все потомство  будет черным с короткой шерстью = 100% №2  (если не чистопородная) Р    АаВв                             х    аавв G  АВ   Ав    аВ   ав                     ав F1   АаВв           Аавв                ааВв                  аавв      чер. кор.        чер. длин.       кофей.кор.         кофей. длин.        25%             25%                   25%                   25% Для того, чтоб определить чистопородность надо скрещивать с дигомозиготным организмом (аавв), т.е.  по обоим рецессивным признакам, если нет расщепления, то это чистая порода (решение № 1), если  это не чистая порода, то расщепление (1:1 или 1:1:1:1)
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