У свинки-щетинки,у щучки

Русский язык
У свинки-щетинки,у щучки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: у щучки чешуйки
Не тот ответ, который тебе нужен?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Когда проростки посадили в горшки с почвой?напиши дату.опиши как выглядит растение в хорошо освящённом месте через 2 недели а какое в тёмном.может ...
Ответить
Литература
Как из этого выйти в квадратное уравнение ? (x-1)*x!=36 где !-факториал должно получится x2-x-72=0
Ответить
Литература
Алгебраические дроби: 1) а) x в квадрате - 4y в квадрате _______________________ x - 2y б) 2y-x ____ x -4y 2 а) m в квадрате + 10m +25 ____________...
Ответить
Литература
Нужна русская пословица и пословица иностранная похожая по смыслу помогите
Ответить
Литература
Убирати з молоком матері .Допоможіть мені пліз 34 бали
Ответить
Литература
В трапеции средняя линия равна 7 меньше основание равно 3: Найдите большее основание
Ответить
Литература
Как называетсясамый молодой метод исследования
Ответить
Литература
Один токарь изготавливает 105 деталей за 5 ч, а другой - 72 детали за 3 часа. Сколько деталей изготовят оба токаря за 8 ч? Подробный ответ ...
Ответить
Литература
Напишите вывод о мышечной ткани
Ответить
Литература
Шифр кодового замка является двузначным числом. Буратино забыл код, но помнит, что сумма цифр этого числа, сложенная с их произведением, равна само...
Ответить