У Тани было 27 орехов .Девять орехов она отдала Саше а остальные разделила поровну ?? подругой Олей .Сколько орехов Таня дала Оле.

Математика
У Тани было 27 орехов .Девять орехов она отдала Саше а остальные разделила поровну ?? подругой Олей .Сколько орехов Таня дала Оле.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27-9=18 ор. (осталось)18:2=9 (ор)- по 9ор. у Тани и у ОлиОтвет: Оле дала 9 орехов.

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