У Тани было 27 орехов .Девять орехов она отдала Саше а остальные разделила поровну ?? подругой Олей .Сколько орехов Таня дала Оле.

Математика

У Тани было 27 орехов .Девять орехов она отдала Саше а остальные разделила поровну ?? подругой Олей .Сколько орехов Таня дала Оле.

Автор: Гость