У Тани было 7 тетрадей . Стало на ◻️тетради меньше . Сколько тетрадей стало у Тани ? Дополни условие и реши задачу .

Математика

У Тани было 7 тетрадей . Стало на ◻️тетради меньше . Сколько тетрадей стало у Тани ? Дополни условие и реши задачу .

Автор: Гость