У Тани было 7 тетрадей . Стало на ◻️тетради меньше . Сколько тетрадей стало у Тани ? Дополни условие и реши задачу .
Математика
У Тани было 7 тетрадей . Стало на ◻️тетради меньше . Сколько тетрадей стало у Тани ? Дополни условие и реши задачу .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стало, например, на 7 тетрадей меньше. получается 7-7=0. ответ 0
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