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у таракана шесть ног, значит, таракан это
у таракана шесть ног, значит, таракан это
Ответ(ы):
Ответил Гость:
значит это насекомое. Ещё бывают членистоногие. У них 8 ног
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