У Тараны дисков с записями эстрадной музыки на 8 больше,чем дисков с записями народной музыки.Обозначив,количество дисков с эстрадной музыкой через n,запишите выражение с пере менной по условию задачи.Вычислите значен...

У Тараны дисков с записями эстрадной музыки на 8 больше,чем дисков с записями народной музыки.Обозначив,количество дисков с эстрадной музыкой через n,запишите выражение с пере менной по условию задачи.Вычислите значения выражения,если n=12;14. napiwite pojaluysta vmeste s usloviyem

А что непонятно? Если, дисков с эстрадной музыкой 12, то дисков с народной =12-8=4 Если, дисков с эстрадной музыкой 14, то дисков с народной =14-8=6