У театральній студіі готуються до премєри. Для пошиття костюмів купили 7 м 40 см тканини. Скільки пошиють нових костюмів, якщо на кожний костюм потрібно 1 м 85 см тканини? Скільки ще тканини потрібно докупити, щоб зшити нові ко...

Математика
У театральній студіі готуються до премєри. Для пошиття костюмів купили 7 м 40 см тканини. Скільки пошиють нових костюмів, якщо на кожний костюм потрібно 1 м 85 см тканини? Скільки ще тканини потрібно докупити, щоб зшити нові костюми для всіх сімох акторів?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,4:1,85 = 4 костюма сошьют 1,85*3 = 5,55 (м) надо докупить ткани
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