У театральній студіі готуються до премєри. Для пошиття костюмів купили 7 м 40 см тканини. Скільки пошиють нових костюмів, якщо на кожний костюм потрібно 1 м 85 см тканини? Скільки ще тканини потрібно докупити, щоб зшити нові ко...

Математика

У театральній студіі готуються до премєри. Для пошиття костюмів купили 7 м 40 см тканини. Скільки пошиють нових костюмів, якщо на кожний костюм потрібно 1 м 85 см тканини? Скільки ще тканини потрібно докупити, щоб зшити нові костюми для всіх сімох акторів?

Автор: Гость