У тебя стоит : Ответ: 5 кг масла можно налить в 10 бутылок. А должно быть : Ответ : 5 Г масла можно налить в 10 бутылок .

Математика

У тебя стоит : Ответ: 5 кг масла можно налить в 10 бутылок. А должно быть : Ответ : 5 Г масла можно налить в 10 бутылок .

Автор: Гость