У тебя только «пятерки»,а у продовца только «трешки».Как заплатить 11 рублей? У те??я только «трешки»,а у продовца только «пятерки».Как заплатить 13 рублей?
Математика
У тебя только «пятерки»,а у продовца только «трешки».Как заплатить 11 рублей? У те??я только «трешки»,а у продовца только «пятерки».Как заплатить 13 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) дать продавцу 4 ,,пятерки,, он даст сдачу 3 ,,трёшки,, 2) дать продавцу 11 ,,трешек", он даст сдачу 4 ,,пятерки"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Птицы называют сами себя."Гал-гал!"-кричит галка."Кряк-кряк!"-крякает кряква."Гра-гра!"-кричат грачи."Сквор-сквор!"-поют скворцы.выпишите из текста...