У тебя только «пятерки»,а у продовца только «трешки».Как заплатить 11 рублей? У те??я только «трешки»,а у продовца только «пятерки».Как заплатить 13 рублей?

Математика

У тебя только «пятерки»,а у продовца только «трешки».Как заплатить 11 рублей? У те??я только «трешки»,а у продовца только «пятерки».Как заплатить 13 рублей?

Автор: Гость