У Тимка 33 грн., а у Семена 27 грн. Бiлет у кiнотеатр коштуе 30 грн. Скiльки гривень мае п??зичити Тимко Семену, щоб вони могли вiдвiдати кiнотеатр разом?
Математика
У Тимка 33 грн., а у Семена 27 грн. Бiлет у кiнотеатр коштуе 30 грн. Скiльки гривень мае п??зичити Тимко Семену, щоб вони могли вiдвiдати кiнотеатр разом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Він має позичити 33 грн 30·2≡60 20плюс30≡50 3плюс 7 ≡10 50плюс 10≡60
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