У Тимка 33 грн., а у Семена 27 грн. Бiлет у кiнотеатр коштуе 30 грн. Скiльки гривень мае п??зичити Тимко Семену, щоб вони могли вiдвiдати кiнотеатр разом?

Математика

У Тимка 33 грн., а у Семена 27 грн. Бiлет у кiнотеатр коштуе 30 грн. Скiльки гривень мае п??зичити Тимко Семену, щоб вони могли вiдвiдати кiнотеатр разом?

Автор: Гость