У трех мух и двух пауков имеются 34 ноги.У двух мух и двух пауков имеются 28ног .Сколько ног у мух? Сколько ног у пауков

Математика

У трех мух и двух пауков имеются 34 ноги.У двух мух и двух пауков имеются 28ног .Сколько ног у мух? Сколько ног у пауков

Автор: Гость