У трех мух и двух пауков имеются 34 ноги.У двух мух и двух пауков имеются 28ног .Сколько ног у мух? Сколько ног у пауков

Математика
У трех мух и двух пауков имеются 34 ноги.У двух мух и двух пауков имеются 28ног .Сколько ног у мух? Сколько ног у пауков
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
вообще у мухи 4 ноги у паука 6.
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