У треугольника первая сторона 5 см ,вторая на 4 см больше,чем первая ,а третья на 3 см меньше,чем вторая . Найди периметртреугольника. как правильно оформить задачу и решить ее
Математика
У треугольника первая сторона 5 см ,вторая на 4 см больше,чем первая ,а третья на 3 см меньше,чем вторая . Найди периметртреугольника. как правильно оформить задачу и решить ее
Ответ(ы):
Гость:
5+(5+4)+(5+4-3)=20см
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