У треугольника первая сторона 5 см ,вторая на 4 см больше,чем первая ,а третья на 3 см меньше,чем вторая . Найди периметртреугольника. как правильно оформить задачу и решить ее

Математика
У треугольника первая сторона 5 см ,вторая на 4 см больше,чем первая ,а третья на 3 см меньше,чем вторая . Найди периметртреугольника. как правильно оформить задачу и решить ее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+(5+4)+(5+4-3)=20см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Яка головна думка вірша ти знаєш що ти людина
Ответить
Окружающий мир
Срочно нужна помощь.Укажи в каких веках происходили указанные события. 1.Начало правления династии Рюриковичей в Новгороде 2.Битва на Чудском о...
Ответить
История
Романовтар аулетынен шыккан алгашкы патша кым?
Ответить
История
Функции посадника на Древней Руси. Срочно! Заранее спасибо
Ответить
Қазақ тiлi
Етистик туралы ангиме курау
Ответить