У треугольника АВС : АВ=15 см, АС=10 см, sinС=0,75. Найдите величину В

У треугольника АВС : АВ=15 см, АС=10 см, sinС=0,75. Найдите величину В

Ответ(ы):

Ответил Гость:
По теореме синусов 15/3/4=10/sinx sinx=0.5 x=30
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