У трикутниках NKM i N1K1M1 NK=N1K1, MN=M1N1 . Яка з умов зайва для рівності трикутників за другою ознакою?
Геометрия
У трикутниках NKM i N1K1M1 NK=N1K1, MN=M1N1 . Яка з умов зайва для рівності трикутників за другою ознакою?
Ответ(ы):
Гость:
Всего 3 признаки равенства треуг.: 1) по двум сторонам и угол между ними. 2) по стороге и 2 угол лежащий на данный сторон. 3) по трём сторонам. Так что я думаю в условия нет лишнего для равенства треугольников, наоборот, не хватает условия! А именно: KM=K1M1 или угол N= угол N1 by Only-girls helper....
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