У цыпленка на лапке 4 когтя, а у котенка 5. Во дворе находятся всего 18 цеплят и котят. Когтей у них 216. Сколько цыплят во дворе? Сколько котят во дворе? Пусть x количество котят.

Гость: Гость:

У каждого котенка четыре лапы. На каждой лапе по 5 когтей. Всего когтей у котенка 5*4=20 У каждого цыпленка две лапы. На каждой лапе 4 когтя. У цыпленка 4*2=8 когтей. Если котенок один,то 104-20=84 ( Не подходит, так как на 8 цыплячьих когтей делится с остатком, в противном случае один цыпленок будет одноногим) Если гуляю два котёнка, то у них 2*20=40 когтей. 104-40=64 (цыплячьих когтей) 64:8=8 (цыплят) Ответ. Во дворе гуляют два котенка и восемь цыплят.