У участок одной из двух цепей молекулы днк содержит 500 нуклеотидов с аденином ,200 нуклеотидов с тимином, 350 нуклеотидов с гуанином и 300 нуклеотидов с цитозином . Какое чис ло нуклеотидов с А , Т, Г и Ц содержится ...
У участок одной из двух цепей молекулы днк содержит 500 нуклеотидов с аденином ,200 нуклеотидов с тимином, 350 нуклеотидов с гуанином и 300 нуклеотидов с цитозином . Какое чис ло нуклеотидов с А , Т, Г и Ц содержится в двухцепочной молекуле днк
Ответ(ы):
Ответил Гость:
С А 1000, с Т 400, с Г 700, с Ц 600.