У участок одной из двух цепей молекулы днк содержит 500 нуклеотидов с аденином ,200 нуклеотидов с тимином, 350 нуклеотидов с гуанином и 300 нуклеотидов с цитозином . Какое чис ло нуклеотидов с А , Т, Г и Ц содержится в двухцепочной молекуле днк