У вагоні пасажирського потяга,що рухається,на столику лежить книжка.У стані спокоючи руху перебуває книжка відносно:а)столика; б)рейок; в)підлоги вагона;г)дерев.
Физика
У вагоні пасажирського потяга,що рухається,на столику лежить книжка.У стані спокоючи руху перебуває книжка відносно:а)столика; б)рейок; в)підлоги вагона;г)дерев.
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Гость:
По русски напиши плиз
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