У вани 50 мышей, некоторые из них белые, некоторые серые. Известно, что хотя бы одна ??ышь серая, а из любых двух мышей хотя бы одна - белая. Сколько серых мышей у Вани? а) 1. б) 49. в) 2. г) 48

Математика
У вани 50 мышей, некоторые из них белые, некоторые серые. Известно, что хотя бы одна ??ышь серая, а из любых двух мышей хотя бы одна - белая. Сколько серых мышей у Вани? а) 1. б) 49. в) 2. г) 48
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-1 Из условия задачи следует, что все мыши, которых мы присоединяем к серой - белого цвета. Отсюда следует, что серая мышь - одна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Tg(arcsin1/3+arccos1/4)
Ответить
Алгебра
Принадлежат ли точки(А4; 2) (В1; -4) и (С1; 4) графику функции, заданной формулой у=2x-6? Ука??ите 2 точки 1 из которых прирнадлежит этому графику ...
Ответить
Математика
Помогите вычисли значение выражения a:b где, а=220200 b=8 а=213135 b=5
Ответить
Русский язык
В каком слове букв больше,чем звуков? 1.Плести 2.Приют 3.Объезд 4.Деньги
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову рЕзюме. Проверить 1 букву "е" .
Ответить