У вани 50 мышей, некоторые из них белые, некоторые серые. Известно, что хотя бы одна ??ышь серая, а из любых двух мышей хотя бы одна - белая. Сколько серых мышей у Вани? а) 1. б) 49. в) 2. г) 48
Математика
У вани 50 мышей, некоторые из них белые, некоторые серые. Известно, что хотя бы одна ??ышь серая, а из любых двух мышей хотя бы одна - белая. Сколько серых мышей у Вани? а) 1. б) 49. в) 2. г) 48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-1 Из условия задачи следует, что все мыши, которых мы присоединяем к серой - белого цвета. Отсюда следует, что серая мышь - одна.
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