У вани 50 мышей, некоторые из них белые, некоторые серые. Известно, что хотя бы одна ??ышь серая, а из любых двух мышей хотя бы одна - белая. Сколько серых мышей у Вани? а) 1. б) 49. в) 2. г) 48

Математика

У вани 50 мышей, некоторые из них белые, некоторые серые. Известно, что хотя бы одна ??ышь серая, а из любых двух мышей хотя бы одна - белая. Сколько серых мышей у Вани? а) 1. б) 49. в) 2. г) 48

Автор: Гость