У вани было 48 фантиков у сестры 19 фантиков . на сколько у вани больше чем у сестры

У вани было 48 фантиков у сестры 19 фантиков . на сколько у вани больше чем у сестры

Ответ(ы):

Ответил Гость:
48-19 =19 ОТВЕТ НА 19 ФАНТИКОВ
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