У вас есть 25 спичек. Прямоугольник какой максимальной площади вы сможете сложить, используя только эти спички для сторон прямоугольника (использовать все спички не обязательно, спички нельзя ломать)? В ответе укажите одно числ...

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У вас есть 25 спичек. Прямоугольник какой максимальной площади вы сможете сложить, используя только эти спички для сторон прямоугольника (использовать все спички не обязательно, спички нельзя ломать)? В ответе укажите одно число - площадь прямоугольника ААААА Спасите

Автор: Гость