У вас есть 25 спичек. Прямоугольник какой максимальной площади вы сможете сложить, используя только эти спички для сторон прямоугольника (использовать все спички не обязательно, спички нельзя ломать)? В ответе укажите одно числ...

Информатика
У вас есть 25 спичек. Прямоугольник какой максимальной площади вы сможете сложить, используя только эти спички для сторон прямоугольника (использовать все спички не обязательно, спички нельзя ломать)? В ответе укажите одно число - площадь прямоугольника ААААА Спасите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник с наибольшей площадью - квадрат, значит нам надо сделать прямоугольник, максимально похожий на квадрат, или же квадрат. 25/4=6, то есть нам хватает на квадрат 6х6, остается одна спичка, которую некуда привязать, значит наибольшая площадь 36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить пример 34455885x6573
Ответить
Обществознание
ДАЮ МАКСИМАЛЬНО(100) БАЛЛОВ И ДЕЛАЮ ЛУЧШИМ ОТВЕТ По каждому виды национального конфликта нужен конкретный пример(можно из истории)
Ответить
Математика
Найдите сумму всех целых чисел от -60до50, -200 до200, -40 до 40.
Ответить
Химия
Сделайте пожалуйста номер 1и 2 хотя бы один пожалуйста
Ответить
Английский язык
Перевести на английский язык,помогите пожалуйста
Ответить