У вас есть 25 спичек. Прямоугольник какой максимальной площади вы сможете сложить, используя только эти спички для сторон прямоугольника (использовать все спички не обязательно, спички нельзя ломать)? В ответе укажите одно числ...
Информатика
У вас есть 25 спичек. Прямоугольник какой максимальной площади вы сможете сложить, используя только эти спички для сторон прямоугольника (использовать все спички не обязательно, спички нельзя ломать)? В ответе укажите одно число - площадь прямоугольника ААААА Спасите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник с наибольшей площадью - квадрат, значит нам надо сделать прямоугольник, максимально похожий на квадрат, или же квадрат. 25/4=6, то есть нам хватает на квадрат 6х6, остается одна спичка, которую некуда привязать, значит наибольшая площадь 36
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