У вас в распоряжении два одинаковых динамометра. Каждый из них предусмотрен для и??мерения сил от 0 до 4 Н. Можно ли с помощью этих динамометров измерить силу в 6 Н? Заранее спасибо
Физика
У вас в распоряжении два одинаковых динамометра. Каждый из них предусмотрен для и??мерения сил от 0 до 4 Н. Можно ли с помощью этих динамометров измерить силу в 6 Н? Заранее спасибо
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Ghjj,tq ghjffdfshgfhth
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