У вас в распоряжении два одинаковых динамометра. Каждый из них предусмотрен для и??мерения сил от 0 до 4 Н. Можно ли с помощью этих динамометров измерить силу в 6 Н? Заранее спасибо

Физика

У вас в распоряжении два одинаковых динамометра. Каждый из них предусмотрен для и??мерения сил от 0 до 4 Н. Можно ли с помощью этих динамометров измерить силу в 6 Н? Заранее спасибо

Автор: Гость