У Васи 6 иностранных марок, а российских на 3 меньше. сколько российских марок, и ск??лько всего марок у Васи

Математика

У Васи 6 иностранных марок, а российских на 3 меньше. сколько российских марок, и ск??лько всего марок у Васи

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