У Васи 6 иностранных марок, а российских на 3 меньше. сколько российских марок, и ск??лько всего марок у Васи
Математика
У Васи 6 иностранных марок, а российских на 3 меньше. сколько российских марок, и ск??лько всего марок у Васи
Ответ(ы):
Гость:
1) 6-3=3 (м)- российских марок. 2) 6+3=9 (м) Ответ: Всего 9 марок.
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