У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решал??сь так 12+ 6 И ТАК 12 + (12+6)

Математика

У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решал??сь так 12+ 6 И ТАК 12 + (12+6)

Автор: Гость