У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решал??сь так 12+ 6 И ТАК 12 + (12+6)
Математика
У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решал??сь так 12+ 6 И ТАК 12 + (12+6)
Ответ(ы):
Гость:
1. 12+6=18(ф) Сколько фломастеров было у Витиного брата? 2. 12+(12+6)=30(ф)Сколько всего фломастеров у мальчиков?
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