У вити было 300 рублей. Он купил пельмени и x мореженного. Сколько у него осталось де??ег если пельмени в 4 раза дороже чем мороженное.
Алгебра
У вити было 300 рублей. Он купил пельмени и x мореженного. Сколько у него осталось де??ег если пельмени в 4 раза дороже чем мороженное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас эта задача в контрольной была. Мороженое - х Пельмени - 4х 300- (4х+х)= 300- 5х✔️ Если подставлять, то 300- 5•60=0 300- 5•50=50 300- 5•40= 60 300- 5•30= 150 И так далее. Можно подставить все положительные числа меньше 60.
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