У Вовы на складе две бутылки по 10 тонн с ядерным ракетным топливом для ракеты сери?? Дельта - 2. Если содержимое двух бутылок залить в бак ракеты, то сможет ли она оторваться от земли и полететь в космос? Задача для моего сын...

Физика

У Вовы на складе две бутылки по 10 тонн с ядерным ракетным топливом для ракеты сери?? Дельта - 2. Если содержимое двух бутылок залить в бак ракеты, то сможет ли она оторваться от земли и полететь в космос? Задача для моего сына. Он во пятом классе.

Автор: Гость