У Вовы на складе две бутылки по 10 тонн с ядерным ракетным топливом для ракеты сери?? Дельта - 2. Если содержимое двух бутылок залить в бак ракеты, то сможет ли она оторваться от земли и полететь в космос? Задача для моего сын...
Физика
У Вовы на складе две бутылки по 10 тонн с ядерным ракетным топливом для ракеты сери?? Дельта - 2. Если содержимое двух бутылок залить в бак ракеты, то сможет ли она оторваться от земли и полететь в космос? Задача для моего сына. Он во пятом классе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да сможет, потому что этого будет ооочень придостаточно
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