У Жалгаса 18 фломастеров. Половину из них он подарил Айдару одну треть этого количество Амине одну восемнадцатую этого количества Сабыржану. Сколько фломастеров Жалгас подарил Айдару Амине Сабыржану

Математика
У Жалгаса 18 фломастеров. Половину из них он подарил Айдару одну треть этого количество Амине одну восемнадцатую этого количества Сабыржану. Сколько фломастеров Жалгас подарил Айдару Амине Сабыржану
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2-Айдар 1/3-Амине 1/18-Сабыржану 1/2*18=9,Айдар 1/3*18=6,Амина 1/18*18=1
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