У Жалгаса 18 фломастеров. Половину из них он подарил Айдару одну треть этого количество Амине одну восемнадцатую этого количества Сабыржану. Сколько фломастеров Жалгас подарил Айдару Амине Сабыржану

Математика

У Жалгаса 18 фломастеров. Половину из них он подарил Айдару одну треть этого количество Амине одну восемнадцатую этого количества Сабыржану. Сколько фломастеров Жалгас подарил Айдару Амине Сабыржану

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