У Жалгаса 18 фломастеров половину из них он подорил Айдару одну треть этого количе??тва Амине одну восемнадцатою этого количества Сабыржану Сколько фломастреров подарил Айдару Амине Сабыржану

Математика

У Жалгаса 18 фломастеров половину из них он подорил Айдару одну треть этого количе??тва Амине одну восемнадцатою этого количества Сабыржану Сколько фломастреров подарил Айдару Амине Сабыржану

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