У Жалгаса 18 фломастеров половину из них он подорил Айдару одну треть этого количе??тва Амине одну восемнадцатою этого количества Сабыржану Сколько фломастреров подарил Айдару Амине Сабыржану

Математика
У Жалгаса 18 фломастеров половину из них он подорил Айдару одну треть этого количе??тва Амине одну восемнадцатою этого количества Сабыржану Сколько фломастреров подарил Айдару Амине Сабыржану
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18- жалгас 9-айдар 3-амина 6- сабыржан
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