У животного 8 ног тело разделено на головогрудь и брюшко это ? У животного 6 ног тел?? разделено на голову грудь и брюшко это? У них есть голова туловище хвост плавник тело покрыто чешуей это? У животного 4 ноги тело покрыто ше...
Биология
У животного 8 ног тело разделено на головогрудь и брюшко это ? У животного 6 ног тел?? разделено на голову грудь и брюшко это? У них есть голова туловище хвост плавник тело покрыто чешуей это? У животного 4 ноги тело покрыто шерстью это?
Ответ(ы):
Гость:
паукнасекомоерыбымлекопитающие
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