У животного 8 ног тело разделено на головогрудь и брюшко это ? У животного 6 ног тел?? разделено на голову грудь и брюшко это? У них есть голова туловище хвост плавник тело покрыто чешуей это? У животного 4 ноги тело покрыто ше...

Биология

У животного 8 ног тело разделено на головогрудь и брюшко это ? У животного 6 ног тел?? разделено на голову грудь и брюшко это? У них есть голова туловище хвост плавник тело покрыто чешуей это? У животного 4 ноги тело покрыто шерстью это?

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