У змаганнях із бігу на 100 м брало участь 30 учнів . Результати кращі , ніж у Петра, показали 23 учні, а гірші, ніж в Андрія, - 21 учень. Скільки учнів пробігло швидше від Пет ра, але повільніше за Андрія , якщо в усі...
У змаганнях із бігу на 100 м брало участь 30 учнів . Результати кращі , ніж у Петра, показали 23 учні, а гірші, ніж в Андрія, - 21 учень. Скільки учнів пробігло швидше від Пет ра, але повільніше за Андрія , якщо в усіх різні результати ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
23 + 21 = 44 Всього результатів Усього учасників - 30. 44 - 30 = 14 учасників, чії результати були кращі ніж у Петра, але гірші ніж у Андрія.