У змаганнях із бігу на 100 м брало участь 30 учнів . Результати кращі , ніж у Петра, показали 23 учні, а гірші, ніж в Андрія, - 21 учень. Скільки учнів пробігло швидше від Пет ра, але повільніше за Андрія , якщо в усі...

У змаганнях із бігу на 100 м брало участь 30 учнів . Результати кращі , ніж у Петра, показали 23 учні, а гірші, ніж в Андрія, - 21 учень. Скільки учнів пробігло швидше від Пет ра, але повільніше за Андрія , якщо в усіх різні результати ?