Убить одного человека преступление, карается законом. Убивать на войне, расстреливать, мучить, истреблять тысячи, миллионы жизней – подвиг, поощряется наградой. Но вот войны – то и развратили всех, все соскочило с зарубок ...

Обществознание

Убить одного человека преступление, карается законом. Убивать на войне, расстреливать, мучить, истреблять тысячи, миллионы жизней – подвиг, поощряется наградой. Но вот войны – то и развратили всех, все соскочило с зарубок ...

Автор: Гость