Убить одного человека преступление, карается законом. Убивать на войне, расстреливать, мучить, истреблять тысячи, миллионы жизней – подвиг, поощряется наградой. Но вот войны – то и развратили всех, все соскочило с зарубок ...
Обществознание
Убить одного человека преступление, карается законом. Убивать на войне, расстреливать, мучить, истреблять тысячи, миллионы жизней – подвиг, поощряется наградой. Но вот войны – то и развратили всех, все соскочило с зарубок ...
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Гость:
Но ведь это абсолютно разные вещи на войне люди,как правило, защищают свое государство
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