Убийство Кирова кратко

Первую попытку убийства Кирова Николаев планировал совершить 15 октября 1934 года. Был задержан в этот день охраной возле дома Кирова на Каменноостровском проспекте. Но, предъявив партийный билет и разрешение на оружие, был отпущен Смольный1 декабря 1934 года около 16 часов 30 минут Николаев подкараулил Кирова возле его кабинета в коридоре на третьем этаже Смольного и выстрелил из револьвера ему взатылок. Попытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив в себя, но промахнулся, потеряв сознание. Был задержан на месте преступления в шоковом состоянии и доставлен в психиатрическую больницу № 2, где после необходимых процедур пришёл в себя около девяти часов вечера.