Убогий взял с собой под шляпу камень,завёрнутый в платок. Нужна ли запятая?

Русский язык
Убогий взял с собой под шляпу камень,завёрнутый в платок. Нужна ли запятая?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Запятая нужна, так как в этом предложении присутствует причастный оборот.
Не тот ответ, который тебе нужен?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что делал Холдвиг для оброзования государства?
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! Даю 99 баллов Переделать предложения в Passive Voice:1. My aunt throws a family reunion party with loads of food and entert...
Ответить
Литература
Вырази в сантиметрах : 5 м 4 дм 7 см = 3 м 4 дм = Вырази в миллиметрах : 3 см 9 мм = 2 дм 5 см 8 мм = 8 дм 3 мм = 52 см = 3 м 71 см = 4 м 2 дм 8 мм...
Ответить
Литература
В парке посадили 80 деревьев.Среди них было 23 березы и 19 кленов а остальные тополя.Сколько тополей посадили в парке?
Ответить
Литература
Упражнение 5 прочитай слово парами . шест-шесть, ел-ель, удар-ударь, мел-мель, жар-жарь, угол-уголь . какими звуками различаются слова в парах? ка...
Ответить
Литература
Срочно, помогите пожалуйста! Надо придумать сочинение, чтобы его главная мысль состояла в этом предложении "Лучше знать что нибудь одно, да хорошо,...
Ответить
Литература
Напиши два письма одно официально деловое другое дружеское кратко
Ответить
Литература
Первая бригада может выполнить задание за 40 дней. При совместной работе две бригады выполнят задание за 25 дней. Сможет ли вторая бригада, работая...
Ответить
Литература
Что общего и различного от человека и животного?
Ответить
Литература
Прямолинейное движение материальной точки задано уравнением: x=30t4tквадрат (м). Начало движения при t=0. Совпадают ли координата и пройденный путь...
Ответить