Убогий взял с собой под шляпу камень,завёрнутый в платок. Нужна ли запятая?
Русский язык
Убогий взял с собой под шляпу камень,завёрнутый в платок. Нужна ли запятая?
Ответ(ы):
Гость:
Запятая нужна, так как в этом предложении присутствует причастный оборот.
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