Учащимся необходимо раздать тетради. если каждому раздать учащемуся давать по 4 т??тради,то останется 12 тетрадей,а если раздавать по 5,то тетрадей не хватит 7 учащтися. сколько было тетрадей.
Алгебра
Учащимся необходимо раздать тетради. если каждому раздать учащемуся давать по 4 т??тради,то останется 12 тетрадей,а если раздавать по 5,то тетрадей не хватит 7 учащтися. сколько было тетрадей.
Ответ(ы):
Гость:
Найти суму бесконечно убывающей геометрической прогрессий если g = 1_2 .. b1=1 -8
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