Учащимся необходимо раздать тетради. если каждому раздать учащемуся давать по 4 т??тради,то останется 12 тетрадей,а если раздавать по 5,то тетрадей не хватит 7 учащтися. сколько было тетрадей.

Алгебра

Учащимся необходимо раздать тетради. если каждому раздать учащемуся давать по 4 т??тради,то останется 12 тетрадей,а если раздавать по 5,то тетрадей не хватит 7 учащтися. сколько было тетрадей.

Автор: Гость