Участник говорит сверстнику: "У меня в кармане валюта. Целых 50 рублей". В ответ ему: "Какая же это валюта? Вот было бы у тебя 50 долларов -- другое дело". Кто из участников диалога прав? Поясни свой ответ.

Обществознание

Участник говорит сверстнику: "У меня в кармане валюта. Целых 50 рублей". В ответ ему: "Какая же это валюта? Вот было бы у тебя 50 долларов -- другое дело". Кто из участников диалога прав? Поясни свой ответ.

Автор: Гость