Участник говорит сверстнику: "У меня в кармане валюта. Целых 50 рублей". В ответ ему: "Какая же это валюта? Вот было бы у тебя 50 долларов -- другое дело". Кто из участников диалога прав? Поясни свой ответ.

Обществознание
Участник говорит сверстнику: "У меня в кармане валюта. Целых 50 рублей". В ответ ему: "Какая же это валюта? Вот было бы у тебя 50 долларов -- другое дело". Кто из участников диалога прав? Поясни свой ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они оба правы, т.к и рубль, и доллар, являются валютами
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