Участники и герои поэмы Гомера ,,Одиссея,, Варианты ответов: 1.полифей 2.пенелоп?? 3.софокл 4.алкиной 5.навсикая НАЙДИТЕ И НАПИШИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ ЛИШНЕГО В ЭТОМ ПЕРЕЧИСЛИНОМ!!
История
Участники и герои поэмы Гомера ,,Одиссея,, Варианты ответов: 1.полифей 2.пенелоп?? 3.софокл 4.алкиной 5.навсикая НАЙДИТЕ И НАПИШИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ ЛИШНЕГО В ЭТОМ ПЕРЕЧИСЛИНОМ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Софокл, так как он является единственным, реально существовавшим человеком.
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