Участники и герои поэмы Гомера ,,Одиссея,, Варианты ответов: 1.полифей 2.пенелоп?? 3.софокл 4.алкиной 5.навсикая НАЙДИТЕ И НАПИШИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ ЛИШНЕГО В ЭТОМ ПЕРЕЧИСЛИНОМ!!

История

Участники и герои поэмы Гомера ,,Одиссея,, Варианты ответов: 1.полифей 2.пенелоп?? 3.софокл 4.алкиной 5.навсикая НАЙДИТЕ И НАПИШИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ ЛИШНЕГО В ЭТОМ ПЕРЕЧИСЛИНОМ!!

Автор: Гость