Участники похода часть пути шли пешком. Часть ехали на великах. пешком прошли 35% всего пути и ещё 14 км., проехали две пятых всего пути и 26 км. чему равен весь путь?
Математика
Участники похода часть пути шли пешком. Часть ехали на великах. пешком прошли 35% всего пути и ещё 14 км., проехали две пятых всего пути и 26 км. чему равен весь путь?
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