Участники похода часть пути шли пешком. Часть ехали на великах. пешком прошли 35% всего пути и ещё 14 км., проехали две пятых всего пути и 26 км. чему равен весь путь?

Математика

Участники похода часть пути шли пешком. Часть ехали на великах. пешком прошли 35% всего пути и ещё 14 км., проехали две пятых всего пути и 26 км. чему равен весь путь?

Автор: Гость