Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных цилиндрических проводников, сопротивление первого из которых равно 2 ом, а второго 4 ом. Каким станет общее сопротивле ние этого участка, если и длину и площадь, поперечного сечения первого проводника уменьшить в 2 раза?