Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных цилиндрических проводников, сопротивление первого из которых равно 2 ом, а второго 4 ом. Каким станет общее сопротивле ние этого участка, если и длину и площадь...
Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных цилиндрических проводников, сопротивление первого из которых равно 2 ом, а второго 4 ом. Каким станет общее сопротивле ние этого участка, если и длину и площадь, поперечного сечения первого проводника уменьшить в 2 раза?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
R=ro*L/S- сопротивление проводника длиной L и с поперечным сечением S. Если новые значения S1=S/2, L1=L/2 то итоговые значения R=R1. R=R1=2+4=6 Ом (при последовательном соединении значения сопротивлений складываем).