Участвую в шахматном турнире. Вася сыграл 52 партии. Пасторы системе подсчета очко??( 1 очко за победу, 1/2 очка за ничью и 0 очков за поражение) Он набрал 35 очков. Сколько очков он набрал по новой системе подсчет очков ( 1 оч...
Математика
Участвую в шахматном турнире. Вася сыграл 52 партии. Пасторы системе подсчета очко??( 1 очко за победу, 1/2 очка за ничью и 0 очков за поражение) Он набрал 35 очков. Сколько очков он набрал по новой системе подсчет очков ( 1 очка за победу, 0 очков за ничью и -1 очко за поражение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52 ну.если рассуждать логично
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