Участвую в шахматном турнире. Вася сыграл 52 партии. Пасторы системе подсчета очко??( 1 очко за победу, 1/2 очка за ничью и 0 очков за поражение) Он набрал 35 очков. Сколько очков он набрал по новой системе подсчет очков ( 1 оч...

Математика

Участвую в шахматном турнире. Вася сыграл 52 партии. Пасторы системе подсчета очко??( 1 очко за победу, 1/2 очка за ничью и 0 очков за поражение) Он набрал 35 очков. Сколько очков он набрал по новой системе подсчет очков ( 1 очка за победу, 0 очков за ничью и -1 очко за поражение)

Автор: Гость