Учебник издан тиражом 100000 экземпляров. Вероятность того, что учебник сброшюрован неправильно, равна 0,0001. Найти вероятность того, что тираж содержит ровно три бракованных книги.
Математика
Учебник издан тиражом 100000 экземпляров. Вероятность того, что учебник сброшюрован неправильно, равна 0,0001. Найти вероятность того, что тираж содержит ровно три бракованных книги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 100000*0.0001=10 книг (бракованных); то вероятность того что тираж содержит ровно три бракованных книги = 0.00003
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