Учебники состовляют 3/7 библиотечного фонда а художествиная литература - 2/5 Каких книг в библиотеке болше : учебников или художествиныз книг плиз с обеснием
Математика
Учебники состовляют 3/7 библиотечного фонда а художествиная литература - 2/5 Каких книг в библиотеке болше : учебников или художествиныз книг плиз с обеснием
Ответ(ы):
Гость:
2/5-3/7=15-14=1 -- 6 Сперва мы 3*2=6 это общий знаменатель Потом мы 3*5=15 и 2*7=14 теперь 15 - 14 1 = -- 6
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