Ученик готовясь к экзаменам,запланировал решать ежедневно 12 заданий, Однако он решал каждый день на 4 задания больше, и за 3 дня до экзаменов ему осталось решить 8 заданий. Сколько дней ученик готовился к экзаменам

Математика

Ученик готовясь к экзаменам,запланировал решать ежедневно 12 заданий, Однако он решал каждый день на 4 задания больше, и за 3 дня до экзаменов ему осталось решить 8 заданий. Сколько дней ученик готовился к экзаменам

Автор: Гость